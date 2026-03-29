タレントの上沼恵美子が２９日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。関西の店やタクシーの冷房が?キツすぎる?理由について考察した。番組ではこの日、視聴者アンケートで集まった?関西あるある?を紹介。その中に「店内やタクシーの冷房がキツすぎる」という回答があった。これに上沼は「昔の喫茶店は『寒い！』ってよう東京の人が言ってはったね」と大きくうなずき、「でも、あの暑い時に『ちょっと冷たいもん