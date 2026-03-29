完全体でカムバックしたボーイズグループBTSが、英語の歌詞の楽曲を歌う際の発音に対する悩みを打ち明けた。去る3月27日、Netflixを通じて公開されたBTSのドキュメンタリー『BTS：THE RETURN』では、カムバックを準備するメンバーたちの姿が捉えられた。【話題】BTS、背負わされた“韓国の誇りは重すぎたかアメリカ・カリフォルニアで5thフルアルバム『ARIRANG』の制作に励むメンバーたちの様子とともに、制作過程の苦悩や葛藤が率