将棋の藤井聡太棋王＝竜王、名人、王位、棋聖、王将＝に増田康宏八段が挑戦する第５１期棋王戦五番勝負第５局が２９日、鳥取・鳥取市「有隣荘」で指され、先手の藤井が７７手で勝利した。シリーズ３勝２敗で棋王位を防衛、３連覇を達成した。２６日に防衛した王将に続いてのカド番防衛。２０２６年に入ってから開幕した王将、棋王とも開幕局で敗戦。続く２局目は共に勝利したが、王将は第４局までに１勝３敗、棋王は第３局まで