歌舞伎俳優の十代目松本幸四郎の妻・藤間園子さんが、長男の市川染五郎の誕生日を祝う様子を公開した。２７日に２１歳の誕生日を迎えた染五郎。藤間さんは２９日までに自身のインスタグラムを更新。「昨日で２１歳になりました公演中は食べられない生牡蠣のバースデープレートと、大好物のゴルゴンゾーラのバースデーケーキでお祝いしました」と記し、生ガキがずらっと並んだ一風変わった“バースデープレート”と、ろうそく