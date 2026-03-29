歌舞伎俳優の片岡愛之助が３月２９日に中京競馬場に来場。サトノレーヴが１０、１１年のキンシャサノキセキ以来、史上２頭目となる連覇を達成した高松宮記念の表彰式でプレゼンターを務めた。片岡愛之助「このたびは、高松宮記念という大変、歴史と伝統ののあるＧ１レースの表彰式、そしてトークショーにお招きいただき、誠に光栄に思っております。見事に連覇されたサトノレーヴ号、クリストフ・ルメール騎手、そして関係者の