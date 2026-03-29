◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―１２阪神（２９日・東京ドーム）巨人は２連敗を喫し、２０１２年以来１４年ぶりとなる開幕カードでの負け越しとなった。初回２死二塁でダルベックの右中間適時二塁打で先制。しかし先発・山城は初回から制球に苦しむ中、２回２死一、二塁で投手の伊藤将に逆転二塁打を許した。３階も制球が定まらず２回０／３を５失点でＫＯ。それでも一時４点のビハインドからじわじわと点差を縮め、同点の７回