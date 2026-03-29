■全国の30日（月）の天気高気圧は東へ離れ、西から前線や低気圧が近づくでしょう。九州南部は昼過ぎから雨が降り出し、夜にかけて九州北部や中国四国にも雨の範囲が広がりそうです。雷を伴う所があり、局地的に激しく降るでしょう。東日本と北日本は晴れ間がありますが、一部でにわか雨がありそうです。気温は朝から高く、日中は西・東日本で20℃以上となりそうです。鳥取や熊本は25℃と夏日の予想で、大阪、福岡、福井などでも24