藤井聡太棋王（23）＝王将など6冠＝が増田康宏八段（28）の挑戦を受ける第51期棋王戦5番勝負第5局が29日、鳥取市の「有隣荘」で指され、藤井が77手で勝利した。対戦成績を3勝2敗として4連覇。連続5期が条件の永世棋王へ王手をかけた。26日に5連覇した第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）とのダブルタイトル戦を16年度棋聖戦、王位戦での羽生善治九段以来9年ぶりにカド番から逆転防衛した。最