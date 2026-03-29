俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）がいよいよ最終回を迎える。怒涛の展開と先の読めないストーリーで話題を集めてきた物語のラストを飾るゲストが発表され、大きな話題を集めている。【写真】ネットが驚いた”最終回ゲスト”の先行カット本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、顔を変え別人として生きながら事件の真相を追うサスペンス。嘘と真実が交