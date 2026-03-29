月経中も、自分らしいおしゃれを楽しみたい♡そんな想いに応える新ブランド「MOIS ET JOUR（モエジュール）」が登場しました。機能性だけでなくデザインにもこだわった吸水ショーツは、これまでの常識を変える存在。日常に自然に溶け込みながら、快適さと美しさを両立した新しいランジェリーとして注目を集めています♪ ファッションとして楽しむ新発想 MOIS ET JOURは“Fashion×Period”をテー