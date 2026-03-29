◇プロ野球セ・リーグ 広島1-0中日(29日、マツダスタジアム)広島の新井貴浩監督が栗林良吏投手の偉業に大興奮で振り返りました。これまで通算134セーブを積み上げてきた栗林投手は、6年目の272試合目で初先発。8回途中までパーフェクト投球をみせるなど、9回95球を投げて、1安打、9奪三振、無四球、無失点で完封勝利。100球未満で完封する“マダックス”を達成しました。開口一番に、「すごいとしか言いようがないですね」と新井監