ABEMAは、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』（『今日好き』）において、2025年度に成立したカップルたちの軌跡を追った映像「今日好き＆幾田りら「パズル」 スペシャルコラボムービー “あの一瞬に恋をした”」を、『今日、好きになりました。』公式SNSにて公開した。【写真】まるでドラマのワンシーン！見つめ合う“はるねね”『今日好き』は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った