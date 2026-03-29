◇明治安田J2・J3百年構想リーグFC大阪0―0（PK戦3―4）新潟（2026年3月29日東大阪市花園ラグビー場）FC大阪はカテゴリー上位の新潟を圧倒したが、無得点で2試合連続のPK戦負けを喫した。シュート数は14本―4本。藪田光教監督は「最後を決めきる力。誰かがやってくれる、いつか入るだろう…ではない。気持ちで解決できるわけではないが、まず気持ちを出していく。自分も含めて責任をもって1試合、1プレーに掛ける思い