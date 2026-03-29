きのう夜、青森市で発生した6歳の男の子の死亡ひき逃げ事件で、警察は会社員の山谷周平容疑者（36）を過失運転致死などの疑いで逮捕しました。警察の調べに対して山谷容疑者は「何かにぶつかった認識はあるが、人とは思わなかった」と供述し、容疑を一部否認しています。死亡した胗澤李来さん（6）は、事故当時は1人で道路を横断していました。