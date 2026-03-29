【ニューデリー＝青木佐知子】パキスタンのムハンマド・ダール副首相兼外相は２８日、イラン政府が、パキスタン船籍の船舶２０隻のホルムズ海峡通過を許可することに同意したとＳＮＳで発表した。毎日２隻の船舶が海峡を通過する予定だとしている。パキスタンは、米国とイランの停戦に向けた協議の仲介に乗り出している。ダール氏は、イランの対応を「平和の兆しで、地域の安定をもたらす一助になる」と歓迎した。これに先立