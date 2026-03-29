◇セ・リーグ巨人6―12阪神（2026年3月29日東京D）巨人の阿部慎之助監督（47）は「ちょっと荷が重かったかなと思って。任せたのは僕なので、僕の責任です」とデビュー戦で3回途中5失点KOされたドラフト3位左腕・山城をかばった。初回に泉口、ダルベックの連続二塁打で先制しながら、直後の2回に山城が2死球と荒れて2点を失い、3回には二塁打と連続四球で無死満塁のピンチを招いて降板。3回表の時点で1―5とリードを奪わ