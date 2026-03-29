「巨人６−１２阪神」（２９日、東京ドーム）巨人が終盤に大量失点し、２０１２年以来１４年ぶりの開幕カード負け越しとなった。３番・泉口が３安打１本塁打１打点、４番・ダルベックが２安打１本塁打４打点をたたき出すも、及ばなかった。プロ初先発となったドラフト３位・山城（亜大）が序盤から制球に苦しむ。初回に１点の援護をもらうも、二回には２死球でピンチを背負い、阪神・藤川監督がベンチを飛び出す異常事態にな