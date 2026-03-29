シニア犬、シニア猫たちを飼っておられる飼い主さまには、お灸をお勧めします！【写真】お灸を受ける猫原因不明の嘔吐や下痢が続いていましたが、少しずつ改善が見られていますお灸というと、年寄り臭く感じられる方もおられるでしょう。昔、腰を痛めた婆ちゃんがやっていたとか…私も若いころは、ババくさぃ...と思っておりましたが、いま自分がおばさんになって改めて、身体を温めることの大切さが身に染みております。そうで