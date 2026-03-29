＜アクサレディス最終日◇29日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞昨年11月のプロテストに合格した19歳ルーキー・藤本愛菜が躍動した。最終日を1イーグル・3バーディ・2ボギーの「69」で回り、トータル8アンダー・4位タイ。98期生ルーキーでは一番乗りとなるトップ5入り。「素直にうれしいですね」と喜んだ。【写真】でかすぎる牛さんとの2ショットド派手なプレーが生まれたのは、1つ伸ばして迎えた10番パー5