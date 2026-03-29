＜アクサレディス最終日◇29日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞宮崎県宮崎市出身の永峰咲希が、地元で通算4勝目を飾った。会場のUMKカントリークラブはジュニア時代、2日に1度は回っていたというホームコース。優勝インタビューでは「私は10歳でゴルフを始めて、宮崎という地にすごく助けられてプロゴルファーになりました。感謝を伝えたい方、一緒にトロフィーを持って写真を撮りたい方がいっぱいいます