5月に迫る新潟県知事選挙。候補者の擁立が難航していた立憲民主党県連は3月27日、土田竜吾県議を擁立することを決定しました。立憲民主党の支持母体・連合新潟も土田さんの推薦を決めています。 27日朝に開かれた立憲民主党県連の臨時の常任幹事会。この中で立憲民主県連が知事選に擁立することを決めたのは…【土田竜吾 県議】「先ほど常任幹事会で承認いただきました。私、県議会議員の土田竜吾でございます。まだ37歳、若輩者