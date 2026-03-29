新潟県内では29日、火事が相次ぎました。29日午前3時半ごろ、弥彦村のプラスチック製品などを製造するJEJアステージ弥彦工場で「火が上がっている」と工場の警備会社から警察に通報がありました。消防車両10台以上が駆けつけ、火は約12時間半後にようやく消し止められましたが、工場の製品などを保管する倉庫部分のほか、隣接する精密機械工場の外壁などを焼きました。警察によりますと工場は当時稼働しておらず、けが人はい