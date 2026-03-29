将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第5局が3月29日、鳥取市の「有隣荘」で指され、藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）が挑戦者の増田康宏八段（28）に77手で勝利し、シリーズ成績3勝2敗でタイトル防衛、4連覇を達成した。直近の王将戦でも絶体絶命のピンチからタイトルを守り抜いており、見事な「ダブル逆転防衛」という偉業を成し遂げた。【映像】藤井棋王が劇的な逆転防衛を決めた瞬間運命の最終局