◇第56回高松宮記念（2026年3月29日中京競馬場）短距離G1「第56回高松宮記念」が29日、中京競馬場で行われ、単勝17番人気のピューロマジックは13着に終わった。騎乗した北村友は「こういうプランで競馬をしようと思っていました。最後の反応をつくろうとしましたが、そこまではできませんでした」と語った。予想通りインビンシブルパパとピューロマジックが引っ張るレース展開。サトノレーヴは中段に構えた。迎えた