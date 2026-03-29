将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第5局が3月29日、鳥取市の「有隣荘」で指され、挑戦者の増田康宏八段（28）は藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）に敗れ、シリーズ成績2勝3敗で惜しくも悲願の初タイトル獲得はならなかった。絶対王者をあと一歩まで追い詰めた大激闘は、無念の幕切れとなった。【中継】藤井棋王VS増田八段 終局後の表情（生中継中）勝てばタイトル奪取となる運命の最終局。対局前の