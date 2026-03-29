◇ファーム・リーグ阪神1―1広島（2026年3月29日SGL尼崎）阪神がファーム・リーグの広島戦に1―1で引き分けた。先発の茨木は6回1/3を1失点と力投。「5番・左翼」で先発した前川が2安打を放つなどアピールした。母校の選抜大会決勝進出に燃えた。前川は2回に右前へ運ぶと、8回には左前打。広角へ打ち分け、存在感を示した。「数字で判断されるので、もう本当に数字を残して（1軍に）呼ばれた時にパッと行けるように。は