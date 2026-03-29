（CNN）イランの首都テヘランでは29日午前、各地で激しい爆撃が続き、複数の地域で爆発が発生した。政府系のファルス通信は、市内でここ1時間の間に爆発が複数あったと伝えた。これに先立ち、28日夜から29日未明にかけての時間帯にも攻撃の波にさらされた。国営メディアが投稿した映像には、テヘラン西部の住宅街が28日夜に攻撃を受けた後のものとされる光景が映っている。日没後に現場にいた記者によると、死者は出ていないものの