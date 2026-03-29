センバツ高校野球は準決勝。強豪・大阪桐蔭が初回に先制しましたが、対する千葉の専大松戸は4回、2アウト・ランナー3塁のチャンスで9番・長谷川大納選手がファーストへのゴロで懸命の走塁を見せ同点に追いつきました。一方、春夏合わせ9度の優勝を誇る大阪桐蔭は7回、ランナー2塁で2番・中西佳虎選手がライトへのタイムリーを放ち、勝ち越しました。それでも今大会で初めてベスト4に進出し、勢いに乗る専大松戸は8回、ランナー3塁