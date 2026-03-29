（資料写真）２９日午前０時２５分ごろ、横浜市港北区小机町の古物商敷地内で「火が出ている」と１１９番通報があった。屋外に置いてあった中古家電などが焼けたが、けが人はなかった。神奈川県警港北署によると、現場は買い取った中古商品の保管スペースで、出火当時、人けはなかったという。