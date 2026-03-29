【モデルプレス＝2026/03/29】女優の原日出子が3月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。庭で食べた食事を公開し、反響を呼んでいる。【写真】66歳ベテラン女優「すべてが憧れ」豪華料理ズラリのお庭ご飯◆原日出子、孫たちと味わう豪華なお庭ご飯披露原は「お庭ご飯の季節がやってきました〜」とつづり、自宅の庭で楽しむ夕食の様子を公開。「昨夜は孫たちも一緒にお庭ご飯でした」と明かし、キャンドルが灯るテーブルに並ん