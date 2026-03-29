春のセンバツ高校野球準決勝が行われ、愛知の中京大中京は奈良の智弁学園に敗れました。 中京大中京は3回、ランナー3塁のチャンスで3番・神達がセンターへの犠牲フライを放ち先制点を奪います。 ところが6回、2番手の太田がレフトへタイムリーを打たれ同点に追いつかれると、8回に勝ち越しとなるタイムリーを浴び、2対1とリードを許します。 9回には同点のチャンスをつくるも、あと1本