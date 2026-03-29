タレントの森咲智美さん（33）が2026年3月20日、自身のインスタグラムを更新。美スタイル際立つ、ワンショルとチュールスカート姿を披露した。森咲さんの夫は、プロ野球・オリックス・バファローズの平沼翔太選手。2児の母でもある。「ちょっとだけ女子旅」森咲さんは、「ちょっとだけ女子旅してきました」といい、ワンショルトップスとチュールスカートのコーデを投稿。「毎日バタバタなママ生活の中で、 子どもとの時間も大切で