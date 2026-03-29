明日30日(月)は西から天気が下り坂で、九州や中国、四国で雨が降り出すでしょう。近畿から北海道も所々でにわか雨がありそうです。31日(火)から4月1日(水)は九州から東北で雨が降り、局地的に非常に激しい雨が降るでしょう。風も強まり、横殴りの雨になる所もありそうです。30日(月)西から天気が下り坂30日(月)は前線上の低気圧が西日本に近づくでしょう。西から天気が下り坂で、九州では昼頃から雨が降り出す見込みです。雷を伴っ