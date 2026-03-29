【桧山珠美 あれもこれも言わせて】【写真】「アッコにおまかせ！」最終回によぎる不安…準レギュラー陣全員で和田アキ子を支え迎えるフィナーレ先週末、バラエティーで続けざまに生き生きと輝くかたせ梨乃を見た。ひとつは21日「土曜ゴールデンあさこ・梨乃の5万円旅絶景の瀬戸内うまい酒に乾杯SP」（テレビ東京系）。スタートは2019年5月。当初はかたせといとうあさこ、高橋真麻の3人で旅していたが、出産を機に真麻がフ