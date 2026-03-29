元お笑いコンビ「天竺鼠」の天竺川原が３１日をもって、吉本興業とのエージェント契約を終了することを２９日、吉本興業が発表した。同社は文書で、「タレント天竺川原は当社とエージェント契約を締結したうえで芸能活動を行っておりましたが、双方の協議の結果、２０２６年３月３１日（火）をもって、エージェント契約を終了することになりましたのでご報告します」と発表。「弊社としましては、天竺川原の新しい環境での活