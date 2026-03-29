◆センバツ第１０日▽準決勝専大松戸２―３大阪桐蔭（２９日・甲子園）初の甲子園４強入りを果たした専大松戸（千葉）は、強豪・大阪桐蔭と激突。惜しくも勝利には届かず、春夏通じて初の決勝進出を逃した。２度のビハインドを追いつく展開も、４回途中から２番手登板した３年生のエース・門倉昂大が８回に勝ち越し点を献上した。善戦じゃ満足できない。１点差での惜敗で春の聖地を去ることになった持丸修一監督（７７）は