大相撲の春巡業が２９日、三重・伊勢市の伊勢神宮で始まった。横綱・大の里（二所ノ関）は幕内トーナメントで、春場所４日目から左肩関節脱臼で途中休場してから初めて取組に臨んだ。同場所で金星を配給した幕内・藤ノ川（伊勢ノ海）を正面から受け止め左上手をがっちり握って寄り切った。「今日から巡業スタート。体をしっかり作って、夏場所に向けて準備したい」と意気込んだ。昨年夏場所後の横綱昇進後、初めて伊勢神宮で土