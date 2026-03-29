演歌歌手の彩青（りゅうせい）が２９日、東京・大横川で８枚目シングル「門前仲町の恋ざくら」花見船イベントを開催した。この日は新曲のタイトルに合わせて、門前仲町の桜の名所・大横川の花見船にファンと共に乗船。花見をしながら、貴重な交流の機会を楽しんだ。青空が広がり彩青は「日頃からの皆様の（応援の）おかげです」と感謝。学生以来の乗船に「（ファンの）皆さんと共にこの曲の舞台の場所に来させていただける。