１４人組小中学生ダンス＆ボーカルグループ「ＰＧ」が２９日、都内で「ＭＩＤＮＩＧＨＴＦＥＶＥＲ」ミュージックカードリリース記念イベントを開催した。昨年１２月にリリースした曲「ＭＩＤＮＩＧＨＴＦＥＶＥＲ」を引っさげ、この日まで全国８都市でリリース記念イベントを開催。フィナーレを迎えるこの日は２公演で計約２０００人のファンが集まり、キャプテンのＲｉＡＮＡは「去年よりファンの方が多くてうれしい」と