日本ハムの有原航平投手は２９日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）で今季初先発。古巣相手の移籍初登板は、６回１０安打３四死球７失点（自責５）、５奪三振。序盤から苦しいピッチングで今季初黒星を喫した。「点をいい感じで取ってくれたんですけど、流れに乗るようなピッチングができなかった。もっと最少失点でいかなきゃいけないところだったので、悔しいです。次はもっといいピッチングをしたい」と前を向いた。