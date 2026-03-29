◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第８節いわき１―０磐田（２９日・ハワスタ）Ｊ２磐田はアウェーのいわき戦に０―１で敗れ、４連敗を喫した。今季は開幕からＰＫ戦の末の２勝にとどまり、９０分間では”８試合連続未勝利”。クラブワーストを更新した。今季就任した志垣良監督は「これだけ負けが続いて、責任を感じている」と厳しい表情で受け止めた。この日は５試合ぶりにＦＷペイショットを先発起用し、昨年５月以来の