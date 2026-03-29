献立に困ったときは「豆腐」の出番 今日は何を作ろうか迷ったときは「豆腐」がおすすめ。価格も手頃で食べ応えもバッチリ。しかも"たんぱく質"も摂れるのでうれしいことずくめです。今日は同じくたんぱく質豊富な豚肉と合わせてみましょう。ボリューム満点でヘルシーなメインおかずが完成します！ 豆腐に巻いて焼くだけ濃いめの味噌味で物足りなさなしキムチで野菜もしっかり摂取レモン風味でさっぱり食べられる揚げ物も豆腐なら