■これまでのあらすじ優しく部下想いである斗真。そんな彼には社内に圧倒的な実力を持つ妻が部長として勤めていた。そんな斗真に、仕事を相談し、慕ってくれる部下・深山乙葉がいた。妻との格差に苦しむ斗真に寄り添い、欲しい言葉をくれる深山。次第に斗真は彼女に心を許していき…。【浅田斗真 Side Story】俺は、同期の中でもそこそこ順調に出世しているはず。だけど、そんな少しばかりのプライドも部長として成果を上げる妻の