ボートレース尼崎の「阪神電車ジェット・シルバー杯」は29日に予選3日目を終え、30日の4日目10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。守屋美穂（37＝岡山）がオール女子の9Rで4カド捲りをサク裂。トップスタートのコンマ18からスリット後はスーッと出て1周1マークを先取りした。「ペラを叩き直して、良くなってました。全体的に上積みができましたね。自分の好きな足になっていて、満足できる仕上がりです。スタートは