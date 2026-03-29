29日午前5時ごろ、茨城県水戸市の県道で32歳の女性が乗用車にはねられ死亡するひき逃げ事件がありました。警察は、現場に戻ってきた運転手から事情を聞いています。警察や消防によりますと、29日午前5時ごろ、茨城県水戸市の県道で「歩行者と車の接触事故で女性がはね飛ばされた」などと119番通報がありました。近くに住む32歳の女性が意識がない状態で倒れていて、病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されたということで