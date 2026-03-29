◇パ・リーグ楽天4―5オリックス（2026年3月29日京セラドーム）楽天の佐藤直樹外野手（27）が29日のオリックス戦（京セラD）に「1番・右翼」で先発出場。球団史上初のサイクル安打は惜しくも逃したが、移籍後＆チーム1号を放つなど、3安打で猛アピールした。「昨日、一昨日と試合を見ていて出たくてうずうずしていた。今日は何とかアピールできて良かったです」昨年の現役ドラフトでソフトバンクから加入。27日の開幕