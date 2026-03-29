◇第56回高松宮記念（2026年3月29日中京競馬場）短距離G1「第56回高松宮記念」が29日、中京競馬場で行われ、単勝9番人気のインビンシブルパパは15着に終わった。騎乗した佐々木は「かなりブリンカーが効いていますね。思ったより行きっぷりが良かったです。メリットもデメリットもあるので今後、ブリンカーをするのかは相談してだと思います」と語った。▼高松宮記念古い競馬ファンはいつまでも2000メートルG2「