女優の井桁弘恵（29）が28日、テレビ東京「ヌマ子の憂鬱〜幸せになりたい女たち〜」に出演。過去の恋愛を語った。男女のすれ違いをめぐり、井桁は「コロナ禍で物理的に家出れなくて会えなかった時に会ってなくても寂しくないって気づいちゃって」と回想。「ということはあまり好きじゃないのかもと気づいちゃって、別れるきっかけになっちゃったことがあった」と明かした。お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の金子きょんち