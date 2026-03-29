初めての家事育児、頑張っているのは伝わるんですけどね…。でも「やってる」と「できてる」の間にはけっこう大きな壁があるもんですよね。直樹のやる気、このあとどこまで削られていくのか、ちょっと心配になってきました。>>【まんが】家事育児から逃げる夫の末路(ウーマンエキサイト編集部)