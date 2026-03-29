「スカパー！・第２５回ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第７戦」（２９日、平和島）堀越雄貴（２６）＝東京・１２６期・Ｂ１＝が２９日の準優１０Ｒで１着。インから逃げて平和島初優出を決めた。レース後は「めっちゃ緊張したけど、勝てて良かったです。めちゃくちゃホッとしています」と笑顔で胸をなで下ろしていた。仕上がりに関しては「スリットの足がいいし、１Ｍはグリップして進んでくれた。優勝戦（３０日）でもチャンスの